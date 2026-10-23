Пешком со всей страны: десятки тысяч сербов вышли на митинг в Белграде

В Белграде прошли массовые протесты перед досрочными выборами в парламент Сербии

Фото, видео: Reuters/Uros Arsic; 5-tv.ru

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Досрочные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября.

В столице Сербии — кульминация массовых протестов, которые, по мнению властей, организованы и финансируются руководством Евросоюза. И действительно — вроде бы — спонтанные акции на удивление хорошо скоординированы.

Десятки тысяч человек, в основном молодежь, заполнили центральную площадь Белграда. Сторонники оппозиции за несколько дней пешими колоннами добирались из разных регионов страны. И, добравшись, уже скандируют лозунг «Победа».

Протесты сотрясают Сербию с ноября 24-го года, после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Тогда погибли 16 человек. Оппозиция обвинила в трагедии руководство страны, по их мнению погрязшее в коррупции.

В разгар этого противостояния — уже в воскресенье, 25 октября, в Сербии пройдут досрочные парламентские выборы. Александр Вучич после 14 лет на посту главы государства борется за кресло премьер-министра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич объявил о своей отставке перед досрочными парламентскими выборами. Во время обращения к гражданам политик сообщил о решении покинуть пост главы государства и подписал соответствующий документ.

Вучич ушел в отставку во время второго президентского срока. Согласно Конституции Сербии, он больше не сможет претендовать на должность президента. Исполняющей обязанности главы государства должна стать председатель парламента Ана Брнабич, представляющая правящую Сербскую прогрессивную партию.

При этом Вучич намерен продолжить политическую карьеру и участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата на пост премьер-министра от своей партии. После объявления об отставке у резиденции политика в Белграде начали собираться его сторонники с плакатами в его поддержку.

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