Ван Гог рисовал с натуры: звезды выдали точную дату «Звездной ночи»

Фото: www.globallookpress.com

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Общепринятая датировка шедевра художника поставлена под сомнение.

Астрономический анализ картины Винсента ван Гога «Звездная ночь» позволил уточнить дату создания одного из самых знаменитых произведений искусства в мире. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

На полотне изображены серп Луны и Венера в окружении вихреобразных звезд, внизу расположилась деревня, а сбоку возвышаются кипарисы. Искусствоведы традиционно датировали картину июнем 1889 года, вскоре после того, как Ван Гог поступил в психиатрическую лечебницу в городе Сен-Реми-де-Прованс. За несколько месяцев до этого, во время ссоры с художником Полем Гогеном, он отрезал себе левое ухо.

Группа южнокорейских специалистов уточнила даты, в которые Луна и Венера могли находиться в поле зрения художника. Для этого конфигурацию небесных тел сопоставили с метеорологическими и биоклиматическими данными, а также с сохранившимися письмами ван Гога.

«Выясняется, что убывающая Луна, Венера и звездное скопление Гиады находились именно в этой области неба на рассвете, около 22 июля 1889 года. При этом геометрическое расположение светил, исторические сводки о погоде и переписка художника указывают на одну и ту же дату», — говорится в исследовании.

Согласно выводам researchers, ночное небо на картине было написано на основе наблюдения за реальным расположением небесных тел. Это ставит под сомнение общепринятую июньскую датировку.

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