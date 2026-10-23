Врач назвала главные отличия гриппа от других ОРВИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Любое заболевание требует подходящего лечения. Чтобы избежать ошибок, лучше знать сценарий появления симптомов.

Симптомы гриппа отличаются от первых признаков других острых респираторных вирусных инфекций. Об этом журналистам РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

По словам специалиста, для гриппа характерна в первую очередь выраженная интоксикация: резкая головная боль, боли в суставах и мышцах, сильная слабость. Температура тела, отметила специалист, может подскочить с нормальной до 39 градусов буквально за час.

Вирусолог подчеркнула, что грипп, в отличие от прочих вирусных инфекций, никогда не начинается с кашля, насморка или боли в горле — эти симптомы появляются только через несколько дней после начала болезни.

Кроме того, грипп способен активно поражать стенки мелких сосудов, что приводит к кровоизлияниям внутри и снаружи органов. Это особенно важно знать людям, принимающим кроворазжижающие препараты: у них возможны мелкие кровотечения из носа и десен, а также ректальные кровотечения.

Малинникова предупредила, что таким пациентам следует с осторожностью назначать средства, содержащие витамин С, поскольку он может усиливать проницаемость сосудов. Врач также отметила, что неправильное лечение гриппа чревато серьезными осложнениями. При первых признаках так называемой простуды лучше проконсультироваться с терапевтом.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что осенняя аллергия, простуда и грипп имеют похожие симптомы, но различаются причинами и скоростью развития. Аллергию выдают зуд в глазах, носу и горле, чихание и прозрачные выделения. Симптомы повторяются в одно время года, температура выше 38 градусов для нее нехарактерна.

Грипп же начинается резко, с температуры и ломоты. Простуда развивается постепенно и обычно проходит за 10–14 дней. Особого внимания внимания требуют хрипы, боли в груди и одышка.

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