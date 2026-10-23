Полярный гость у атомной станции: медведь вышел к энергоблоку в Певеке

В Певеке заметили белого медведя у плавучей АТЭС

Фото: www.globallookpress.com/Jonathan Carlile

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Браконьерство в отношении животного влечет уголовное преследование.

Белый медведь замечен у плавучей атомной теплоэлектростанции на основе энергоблока «Академик Ломоносов» (ПАТЭС) в Певеке на Чукотке. Об этом сообщает администрация муниципалитета в в мессенджере МАКС.

«В районе АЗС и ПАТЭС замечен белый медведь! Пожалуйста, будьте предельно осторожны и внимательны! Не оставляйте детей без присмотра», — говорится в сообщении.

Власти муниципалитета напоминают, что белый медведь является краснокнижным видом и любая охота на него запрещена законом. Браконьерство в отношении этого животного влечет уголовное преследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские полярники спасаются от нашествия белых медведей. Хищники не боятся ни людей, ни лая собак, ни громких звуков.

Из-за опасного соседства пришлось приостановить запуск метеозондов. Прогнать зверей пытались собаки, одна из них во время схватки получила рваную рану.

Как говорят специалисты, сокращение ледового покрова в Арктике заставляет белых медведей проводить больше времени на суше. Поэтому вероятность встречи с человеком возрастает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

