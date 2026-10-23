Немного готики, немного панка: почему Охлобыстина не зовут в эротическое кино

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актер признал, что застрял в образе канонического злодея.

Актер, режиссер, сценарист и писатель Иван Охлобыстин сыграл более чем в 100 фильмах, поучаствовал как автор в создании нескольких десятков картин, но некоторые образы в кино так и не освоил. Его герои — эксцентричные, неоднозначные, острые и харизматичные. Они разные, но среди них нет истинных Ромео, например, или эдаких Казанов.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации нового сезона 2027 телеканала ТНТ на Рижском вокзале Охлобыстин порассуждал о своем амплуа и табу в кино. По его словам, даже в молодости он не «грешил» сомнительными ролями, так что рассмотрел бы и непривычного персонажа. Но теперь едва ли ему поступит такое необычное предложение.

«Вряд ли меня позовут в эротический фильм. Вот уже по сложившемуся образу. Ну, я такой канонический злодей, получается. Крикливый, немного готики, немного панка. Ну, наверное, так и будут. Когда меня зовут на роли, меня же зовут, как правило, на такие», — отметил актер.

Охлобыстин добавил: он не жалеет, что его экранный образ ушел в некое «отрицательное обаяние». Пусть в кинематографе артист и не закрепился как какой-нибудь Дон Жуан, свое место он определенно нашел — и неплохое.

«Красавцев как грязи, молодых. А нас, славных стариков-абьюзеров, раз-два и обчелся, кто в своем уме, здравой памяти еще», — с иронией заключил он.

Ранее в интервью 5-tv.ru Иван Охлобыстин заявил, что готов заплатить миллион рублей за сохранение в секрете некоторых подробностей своей биографии. Артист объяснил, почему не участвует в откровенных телепрограммах, включая популярное шоу Леры Кудрявцевой о тайнах звезд. По его словам, некоторые эпизоды его жизни, видимо, самые интересные, не должен знать никто.

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