Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Засечка сигналов позволила установить точное местоположение объекта.

Военнослужащие расчетов ударных FPV-дронов 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объект был оборудован в блиндаже в одной из лесополос в районе окруженного города Доброполье Донецкой Народной Республики.

Пункт управления выявили разведчики с помощью средств радиоэлектронной разведки. Засечка сигналов позволила установить точное местоположение замаскированного объекта, после чего координаты передали расчету ударных дронов. Операторы FPV-дронов нанесли несколько ударов по выявленной цели, действуя как в дневное, так и в ночное время. В результате серии ударов противник был полностью уничтожен.

Уничтожение пункта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволило подавить управление вражескими беспилотниками на этом участке, что значительно улучшило обстановку для штурмовых подразделений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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