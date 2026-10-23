«Уроки усвоены и выводы сделаны»: Олег Шепс объяснил, почему решил жениться

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Избранницей экстрасенса стала фотограф Полина Еременко. И возможно, в молодой семье скоро будет пополнение!

Победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» и «Битвы сильнейших», 26-летний Олег Шепс в интервью 5-tv.ru рассказал о переменах в личной жизни после женитьбы. По его словам, свадьба не стала точкой отсчета в его отношениях с возлюбленной, их история просто продолжилась — в новом статусе.

«Все только укрепилось. Каких-то кардинальных изменений в моей жизни не произошло, так как мы с моей супругой уже достаточно давно знакомы и жили вместе», — сказал Шепс на презентации нового сезона 2027 телеканала ТНТ на Рижском вокзале.

На вопрос о детях он ответил коротко: «Как Бог даст». Однако о роли отца экстрасенс, по собственным словам, уже задумывался. Он отметил, что хотел бы стать справедливым родителем, поскольку у него был хороший пример — его собственный папа. Что же касается брака — по мнению Шепса, ценны не столько официальные документы, сколько желание двух влюбленных стать одним целым.

«Это своего рода ритуал. Дело не в штампе в паспорте, а скорее в элементе — надеть друг другу кольца. Это скрепление уз, серьезность намерений», — пояснил он.

Экстрасенс не скрывает от публики, что его сердце отдано одной-единственной, с гордостью носит кольцо на безымянном пальце. И говорит, что строит семью, учитывая ошибки прошлого. По словам Олега Шепса, «уроки усвоены и выводы сделаны».

О женитьбе Шепса стало известно после того, как его избранница, фотограф Полина Еременко, выложила в соцсетях фото с обручальными кольцами. Сам экстрасенс долго не комментировал радостное событие.

О личной жизни Шепса ходили только слухи, пока в 2025 году он не признался в прямом эфире, что не свободен. В мае 2026 года он сделал Еременко предложение руки и сердца.

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