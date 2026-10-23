Кнопка перезагрузки: к чему приведут совместные поиски внеземной жизни РФ и США

«Известия»: США и Россия могут совместно искать разумную жизнь во Вселенной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По мнению астрофизика Ави Леба, общие проекты могли бы охватить изучение следов микробов на экзопланетах и признаки ИИ.

Россия и США могут совместно искать разумную жизнь во Вселенной. Такое мнение высказал глава Научно-консультативного совета по неопознанным аномальным явлениям Белого дома, астрофизик из Гарварда Ави Леб в интервью журналистам «Известий».

По его словам, партнерство может охватывать поиск химических следов микробной жизни на экзопланетах и технологических признаков внеземных цивилизаций, включая следы неземного искусственного интеллекта (ИИ).

Леб отметил, что общества с преобладанием ИИ могут располагаться в «технологической зоне» вокруг звезды, которая шире «обитаемой зоны». Их инфраструктура может размещаться рядом со светилом для эффективного энергоснабжения, а признаком таких цивилизаций станет использование самовоспроизводящихся роботов.

«Мы могли бы вести поиск связанных с этим неопознанных аномальных явлений в пределах Солнечной системы», — сказал астрофизик. Он также предложил, чтобы российские студенты поступали в аспирантуру Гарварда на физические и астрономические факультеты.

Космическое сотрудничество не раз служило «кнопкой перезагрузки» для Москвы и Вашингтона, напомнил эксперт Петр Пунченко, приведя в пример полет «Союз — Аполлон» в 1975 году. Он подчеркнул, что такая инициатива вполне реальна и как политический жест, и как вклад в общее будущее человечества. При этом «никому не придется объяснять, почему он пошел на уступки другой стороне».

В работе могли бы участвовать Институт космических исследований РАН, Специальная астрофизическая обсерватория и научные группы МГУ, а также Гарвард, Институт SETI и другие университеты.

Что мешает взаимодействию России и США в космосе

По словам ученых, сейчас сотрудничество в этой сфере практически отсутствует по политическим причинам.

«Мы ищем оптические транзиенты на нескольких системах. Фактически это вспышки инопланетных лазеров. Также идут работы в радиодиапазоне на РАТАН-600 (крупнейший в мире радиотелескоп с рефлекторным зеркалом диаметром 600 метров. — Прим. ред.). В этом направлении мы лидируем в мире. Но все это держится исключительно на энтузиазме», — сказал специалист по поиску внеземных цивилизаций Александр Панов.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин надеется, что Россия, США, Китай и страны БРИКС будут осваивать космос вместе. Он подчеркнул, что методы наблюдения за дальним космосом стали более доступными технологически и финансово, сегодня они доступны даже частным компаниям.

Так, компания «Геоскан» совместно с НАСА рассматривает запуск спутника с гравитационной линзой на расстояние 500 астрономических единиц. Это позволит наблюдать поверхности экзопланет на расстоянии десятков световых лет.

Россия и США уже по отдельности ведут поиск внеземной жизни: Институт SETI использует решетку Аллена из 42 антенн, проект Breakthrough Listen арендует радиотелескопы, НАСА ищет микробную жизнь на Марсе и изучает Европу (спутник Юпитера), а российские ученые исследуют озеро Восток в Антарктиде как модель для поиска жизни в экстремальных условиях и используют РАТАН-600 в Карачаево-Черкесии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Китай начинают совместное производство оборудования для исследования Марса. Страны уже сотрудничают по лунной миссии «Чанъэ-7». Теперь начинается и марсианская программа — изготовление приборов и техники для изучения планеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.