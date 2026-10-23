Не менее 16 человек погибли в результате землетрясения в Тибете

Синьхуа: 16 человек погибли и 32 пострадали в результате землетрясения в Тибете

Фото: www.globallookpress.com/Johannes Neudecker

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Еще 32 человека пострадали, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

Как минимум 16 человек стали жертвами землетрясения магнитудой 7,0 в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Шестнадцать погибли, 32 ранены после того, как землетрясение обрушилось на китайский Сицзан», — говорится в публикации.

По данным агентства, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Подземные толчки разрушили более 300 домов. Власти продолжают оценивать нанесенный ущерб и принимают меры по ликвидации последствий.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) также сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в Тибетском автономном районе Китая.

Толчки произошли в 14:33 по местному времени (17:33 по московскому. — Прим. ред.). Эпицентр находился в 201 километре к северо-востоку от городского округа Нагчу. Очаг залегал на глубине 35 километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки зафиксировали в Прокопьевском муниципальном округе в районе поселка Краснобродский.

По словам губернатора Ильи Середюка, жертв и раненых нет, данные о разрушениях не поступали. Системы жизнеобеспечения работают без сбоев, нарушений на угольных предприятиях не выявлено.

Интенсивность в эпицентре составила 6,2 балла. Толчки ощущались также в Прокопьевске и соседних поселках. Эксперты не исключили повторное землетрясение в последующие дни.

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