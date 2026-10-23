«Ирисы» Моне ушли с молотка за рекордные 50 миллионов евро

Фото: www.globallookpress.com/Jiri Hubatka

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До торгов стоимость полотна оценивали в 22–30 миллионов евро.

Картина Клода Моне «Ирисы» ушла с молотка в Париже за 50 миллионов евро (около 4,56 миллиарда рублей) с учетом комиссии, установив рекорд для художественных аукционов во Франции. Об этом 22 октября сообщил французский телеканал BFMTV со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.

«Картина Моне продана в Париже за 50 миллионов евро. <...> Это произведение стало самым дорогим предметом искусства, когда-либо проданным на торгах во Франции», — говорится в публикации.

Монументальное полотно, созданное Моне в поздний период творчества, впервые представили публике. До торгов его стоимость оценивали в 22–30 миллионов евро (около 2–2,73 миллиарда рублей).

Картина размером 1,6 метра на 1,8 метра долгие годы находилась в парижском особняке семьи Шлюмберже. Ранее она была известна лишь по черно-белой фотографии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре картины испанского художника Пабло Пикассо выставят на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке. Торги запланированы на ноябрь, а общая стоимость может составить десятки миллионов долларов.

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