Шесть лет без посетителей: как хищники оказались заложниками зоопарка

Фото, видео: 5-tv.ru

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Владелец зоопарка игнорировал требования властей съехать с участка.

На грани выживания оказались хищники передвижного зоопарка в Уфе. Суд полностью остановил работу зверинца, так как владелец игнорировал требования властей съехать с незаконно занятого участка. А в итоге заложниками оказались львы и тигры, которых просто опечатали в своих вольерах. Их дальнейшую судьбу выясняла Ангелина Васенина.

Уже шесть лет зоопарк «Саванна» не принимает посетителей. Но, как утверждает его владелец Армен Хачатурян, он все это время продолжал содержать животных. По его словам, ради этого он продал имущество, влез в долги. И постепенно начал перевозить зверей в другие регионы.

На этих кадрах сидящие в клетках хищники словно кричат о помощи. Территория заброшена, по периметру — вагончики с потрескавшейся краской, охраны нет. А в нескольких метрах от зоопарка вообще идет стройка.

«Моих тигров спасать не надо», — заявил директор зоопарка Армен Хачатурян, ускорив шаг, услышав вопросы журналистов.

«Учитывая, что крупные кошки находятся в очень маленьких клетках, для них это размеры совершенно не подходящие, мы понимаем, что в такой клетке, конечно, кошке должно быть очень плохо. Скорее всего, они находятся в состоянии уже продолжительного стресса», — сказала сотрудник центра спасения и реабилитации домашних и диких животных Алина Джадд.

Зоозащитники неоднократно жаловались на условия содержания животных. Их вой слышал весь район. После того, как о проблеме заговорили публично, судебные приставы опечатали зоопарк на 30 суток, и зверей наконец начали вывозить.

«12 обитающих там хищников сейчас содержатся в ненадлежащих условиях. В связи с этим „Саванне“ полностью запрещено вести коммерческую и публичную деятельность, включая обслуживание посетителей», — сообщила пресс-служба УФССП РФ по Республике Башкортостан.

В 2020-м зоопарку не продлили аренду земли. А в 2022-м суд Уфы обязал владельцев освободить территорию. Зоопарк не работал — но животные остались. Лишь сейчас у них появился шанс на нормальную жизнь.

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