Сели хлынули в жилые кварталы: Крым под ударом стихии

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Эпицентр подтоплений на Южном берегу полуострова сместился в Алупку.

Один из самых популярных российских курортов — Крым — сейчас в очень сложной ситуации. На полуостров обрушились мощные проливные дожди. Вслед за Ялтой, где стихия бушевала несколько дней, под удар попала Алупка. Бурные горные сели хлынули прямо в жилые кварталы. Масштабы бедствия оценила Амина Алибеева.

«Выбираем препятствия, чтобы вода быстрее шла. Приходится самостоятельно делать», — рассказал местный житель.

Эпицентр подтоплений на Южном берегу Крыма сместился в Алупку. Потоки воды срываются с гор и затапливают дворы местных жителей.

Вот так выглядит двор одного из частных домов. Река Хара-Баир вышла из берегов и сейчас сбивает все на своем пути. Устоять по-настоящему трудно. Жильцы этого дома не успели спрятать личные вещи, поэтому их спускает также вниз. Течение очень сильное. Потоки воды устремляются на центральные части города.

«Вода за 15 минут вот так прошла через двор сверху, с гор и ушла в ливнесток. Живу я тут с 98-го года, ни разу такого у нас не было», — сказала жительница Алупки Элина Снедько.

«Вот здесь ребята, которые живут, МЧСники передали им еду. Мальчик приходил через мой двор, пролазил сюда и принес им покушать, потому что они не могут выйти оттуда», — сказала жительница Алупки Лилия Прохорович.

Из-за потоков воды, сходящих с гор, жителей подтопленных домов эвакуируют в пункты временного размещения.

Чтобы хоть как-то помочь в разрешении ситуации, соседям пришлось открыть калитку, чтобы вода не застаивалась на определенном месте. Вот соседний дом затоплен практически наполовину. Люди заблокированы, выйти не могут, и еще неизвестно, сколько продлится такая ситуация.

От паводка пострадали и местные предприниматели.

«Вот торговали воронцовскими львами, вот, картины. Видите, товар, сумочки, кепочки. Воронцовский дворец, там топило хорошо, поэтому сначала перекрыли Воронцовский дворец, потом вот от „Горного солнца“, мы здесь на краюшке стоим», — сказала жительница Алупки Ольга.

Спасатели экстренно построили временную дамбу.

Работы сейчас продолжаются и на участках в Кореизе. Разбитые троллейбусы и завалы камней — то, что оставила после себя стихия в Ялте. Последствия устраняют уже третий день. Поток реки Гува удалось немного сместить в сторону. Работы продолжаются.

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