«Впереди еще как минимум пять сроков»: Нетаньяху не спешит на пенсию

Нетаньяху заявил, что у него впереди еще как минимум пять сроков

Фото: www.globallookpress.com/Kobi Gideon/Israel Gpo

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Премьер-министр обвинил Иран в попытках повлиять на израильские выборы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не собирается покидать политику и планирует переизбраться на новый срок. Об этом он заявил в интервью The Jerusalem Post. Отвечая на вопрос, станет ли его возможная победа последней, 77-летний политик категорично возразил.

«О нет, у меня впереди еще как минимум пять сроков! Последний срок? Нет, еще как минимум пять», — заявил он.

Он также прокомментировал слухи о своем физическом состоянии — якобы он «вымотан, впал в деменцию, физически неактивен». С этим израильский премьер не согласен, и он готов лично доказать обратное каждому критику.

«Я приглашаю их пойти со мной в спортзал. Но им придется делать то же самое», — сказал Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, у Израиля есть четкие предупреждения от военной разведки и «Моссада» о том, что Иран и его союзники рассматривают способы повлиять на выборы.

«Они не хотят, чтобы меня избрали», — заявил он.

Премьер подчеркнул, что пока иранский режим существует, он будет восстанавливать свои возможности. По словам Нетаньяху, цель Тегерана — «невероятная и преступная» — стереть Израиль с лица земли, но этого не произойдет.

В конце февраля 2026 года США и Израиль нанесли совместный удар по Ирану, в результате которого погиб верховный лидер страны Али Хаменеи и несколько членов его семьи: дочь, зять, внук, невестка, а также годовалая внучка. Через несколько дней от ранений скончалась его жена. Иран ответил серией ракетных и дроновых атак по израильской территории и американским базам на Ближнем Востоке. С тех пор государства не раз обменивались ударами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп и Нетаньяху обсудили возможность новой масштабной операции против Ирана. По данным СМИ, они хотят атаковать до выборов в обеих странах. Разговор лидеров предшествовал публичному заявлению Трампа об отказе от ударов до промежуточных выборов в Конгресс. Войска США и Израиля остаются в боевой готовности на случай, если он пересмотрит позицию.

Возобновление боевых действий может внести неопределенность в избирательные кампании. Голосование в Израиле назначено на 27 октября, промежуточное в США — на 3 ноября. О приостановке огня Трамп объявил 8 октября, сообщив, что переговоры с Тегераном продолжаются. При этом блокада Ирана, по его словам, останется в силе и в полном объеме.

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