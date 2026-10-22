Минэнерго объяснило снижение цен на бензин в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Топливный рынок страны вновь насыщается.

Минэнерго России 22 октября сообщило о снижении цен на топливо после возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов и сезонного снижения спроса.

«В настоящее время наблюдается насыщение топливного рынка благодаря введению в строй нефтеперерабатывающих заводов, выходящих из ремонтов, и сезонному снижению потребления топлива, что ведет к снижению его цены. Так, по данным Росстата, в период с 13 по 19 октября 2026 года цены на бензин снизились примерно на 0,7% или на 64 копейки, на дизель — на девять копеек», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Так министерство прокомментировало распространяемые в СМИ сообщения о якобы незначительном увеличении цен на автомобильное топливо из-за затрат на его импорт. В Минэнерго подчеркнули, что эта информация не имеет официального подтверждения.

По данным ведомства, объем импортного бензина на внутреннем рынке остается незначительным и потребность в нем снижается. Этот объем позволяет сбалансировать спрос и предложение топлива и не может оказывать существенного влияния на его среднюю цену.

Кроме того, продолжает действовать механизм «импортного демпфера», который компенсирует для потребителей разницу между высокими мировыми ценами и ценой на внутреннем рынке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 29 сентября по 5 октября 2026 года средняя цена бензина в России увеличилась на 23 копейки и составила 78,73 рубля за литр. Цена дизельного топлива, напротив, снизилась на пять копеек и достигла 86,72 рубля. Бензин марки АИ-92 подешевел на 21 копейку, его стоимость теперь 74,72 рубля за литр. В то же время АИ-95 подорожал на 23 копейки до 81,03 рубля. Бензин АИ-98 подорожал больше всего — на 69 копеек, его цена составила 104,32 рубля за литр.

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