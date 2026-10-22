«Я делаю по закону»: суд отказал бывшей жене Гогунского в увеличении алиментов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Ирина Маирко требовала поднять выплаты с 50 до 400 тысяч рублей в месяц.

Суд отказал бывшей супруге Виталия Гогунского Ирине Маирко в удовлетворении иска об увеличении алиментов на их 16-летнюю дочь Милану (блогер и певица, выступает под псевдонимом Милана Стар. — Прим. ред.).

Экс-возлюбленная настаивала на сокрытии доходов Гогунского и требовала поднять выплаты с 50 до 400 тысяч рублей в месяц. Защита актера в свою очередь апеллировала ухудшением его финансового положения. Суд изучил представленные документы и не нашел оснований для повышения выплат. Маирко сдаваться не планирует, она намерена обжаловать решение.

Виталий Гогунский в беседе с корреспондентом 5-tv.ru осторожно прокомментировал исход дела, отметив, что не испытывает радости от победы. Артист подчеркнул, что не был инициатором процесса, но он все же считает результат разбирательств закономерным.

«Девчонки, ну а в чем победа? Да я ничего не боролся, там все было понятно, что я делаю по закону. У меня нет какой-то радости, я не затевал эти все процессы. Мне немножко нерадостно, что вообще ситуация так происходит. Поэтому мне, что справедливость восторжествовала, я и не сомневался… Давайте это оставим, ну, это как бы личная история. Я не люблю говорить про личную жизнь. Я думаю, что все будет хорошо», — сказал он на презентации нового сезона 2027 телеканала ТНТ на Рижском вокзале.

Отношения Гогунского с дочерью остаются напряженными на протяжении многих лет. Актер не общается с Миланой как минимум с 2018 года — с момента развода с ее матерью. Девочка не носит даже фамилии отца, потому что родители не были в браке, когда она родилась. По словам адвоката актера, видеться с дочерью он не может из-за позиции бывшей супруги, которая якобы настроила девочку против отца и заблокировала его телефон.

Ирина Маирко эти обвинения категорически отвергает. Милана также подтверждала, что отец не предпринимал попыток пойти с ней на контакт. Гогунский выплачивает алименты — 50 тысяч рублей в месяц, согласно мировому соглашению. Его представители заявляют, что дочь — популярный блогер — зарабатывает куда больше папы и может сама себе оплатить школу и прочие нужды.

В ходе разбирательства сторона Маирко утверждала, что реальные доходы актера значительно выше, но их, вероятно, прячут через фирмы, оформленные на его мать. Примечательно, что Гогунский не раз хвастался в различных интервью своим роскошным образом жизни, однако когда дело дошло до суда, его адвокат пояснил: наверно, актер немного все преувеличил для красного словца. Или ради пиара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о других звездных отцах, которые воюют с бывшими женами за алименты. Например, контракт футболиста Матвея Сафонова с «Пари Сен-Жермен» едва не сорвался: из-за арестованных 60 миллионов рублей вратарь не мог выехать из страны.

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