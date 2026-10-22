Ритуал провалился: начальница московской поликлиники заманила гадалку в ловушку

Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

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Незваная гостья пообещала снять порчу с матери и дочери, однако сама попала в неприятности.

Начальница отдела одной из московских поликлиник перехитрила гадалку, которая предложила ей магическую помощь за десятки тысяч рублей. Вместо того, чтобы отказаться от сомнительного предложения, женщина решила обратиться в полицию. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Незнакомка по имени Татьяна пришла к 58-летней Елене С. прямо на рабочее место. Она заявила, что на сотруднице медучреждения и ее дочери лежит порча, а также пообещала помочь наладить личную жизнь. Сначала за ритуал она потребовала 60 тысяч рублей, но после торга снизила цену до 37 тысяч рублей.

Гадалка велела Елене оставить телефон в кабинете и никому не рассказывать о предстоящем обряде. Женщина отправилась к банкомату, чтобы снять деньги, однако по дороге заподозрила неладное и попросила коллегу вызвать сотрудников полиции.

Вернувшись в кабинет, Елена сделала вид, что готова к ритуалу. Гадалка пошептала заклинания, помахала руками, забрала купюры и спрятала их в сумку. Однако завершить обряд без последствий не удалось — в кабинет вошли полицейские.

Теперь правоохранительным органам предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать правовую оценку действиям незнакомки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Омской области женщина лишилась золотых украшений на сумму 400 тысяч рублей из-за обмана лжецелительницы в интернете.

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