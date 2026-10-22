«Есть чем поделиться»: страны БРИКС могут вместе развивать винодельческую отрасль

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом производители из государств объединения рассматривают друг друга как потенциальных партнеров на международном рынке.

Страны БРИКС могут развивать сотрудничество в винодельческой отрасли не только за счет торговли, но и благодаря обмену опытом и совместным исследованиям. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров на V Российском винодельческом форуме в Геленджике.

По его словам, сотрудничество может включать сразу несколько основных направления: обмен знаниями, совместную научную работу, изучение систем государственного регулирования, а также торговлю винодельческой продукцией.

«Я бы не рассматривал этот формат только для торговли вином, потому что это в первую очередь профессиональный обмен, то есть обмен знаниями между виноградарями и виноделами. Здесь всем странам БРИКС есть чем друг с другом поделиться», — отметил Майоров.

Он добавил, что страны объединения могут стать перспективными рынками друг для друга, а развитие такого сотрудничества будет выгодно всем его участникам.

V Российский винодельческий форум проходит в Геленджике на территории винного города «Белый мыс». Площадка впервые приняла главное отраслевое мероприятие, где производители, эксперты, инвесторы и представители винного бизнеса обсуждали развитие российского виноделия.

«Белый мыс» создан группой АБ «РОССИЯ». На территории площадью более четырех гектаров работают дегустационные залы, академия вина, энотека и другие площадки. Здесь представлены около двух тысяч наименований вина от 150 российских виноделен.

Одной из центральных площадок стал музей вина Льва Голицына. Также в винном городе работает лаборатория, где проводят более 300 видов исследований.

В рамках форума участники обсудили образование в отрасли, влияние климатических изменений, развитие российского виноделия и его перспективы на международных рынках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.