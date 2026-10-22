Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние контакты по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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По словам президента, целью новых переговоров станет достижение договоренностей по обеспечению безопасности в будущем.

Россия готова возобновить трехсторонние контакты по Украине, чтобы выйти на окончательное мирное соглашение, а не для приостановки боевых действий. Об этом Владимир Путин заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам президента, целью новых трехсторонних переговоров станет достижение договоренностей по обеспечению безопасности России и Украины в будущем. Как отметил глава государства, Москва посмотрит, как будет развиваться ситуация по теме урегулирования на Украине в ближайшие дни.

«Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели», — сказал Путин.

Президент также рассказал, что договорился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом о готовности возобновить трехсторонние контакты для обсуждения безопасности РФ и Украины после окончательного выхода на урегулирование.

«Представитель администрации США обратил внимание на то, что если мы будем обсуждать вопросы, связанные с обеспечением безопасности в будущем и для Украины, и для России, то, естественно, нужно будет говорить и об архитектуре европейской безопасности. В целом, и я тоже с этим согласен», — подчеркнул Путин.



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