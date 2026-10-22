Путин сослался на генетические исследования родства русских и украинцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Президент РФ подчеркнул, что Россия и сейчас готова договариваться и искать развязки украинского конфликта.

Последние генетические исследования показывают, что русские и украинцыь — один народ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Это очень близкий нам народ. Последние генетические исследования показывают, что это один народ — русские и украинцы», — сказал он журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Президент РФ подчеркнул, что Россия и сейчас готова договариваться и искать развязки украинского конфликта.

Ситуацию, сложившуюся между странами, он назвал непростой. Но, несмотря на реалии сегодняшнего дня, он считает, что возможность «договориться» осталась.

«Я думаю, что мы можем договориться, мы согласны с этим, но если кто-то хочет иначе — хорошо, будет иначе», — отметил Путин.

Президент заключил, что в любом случае Россия решит все цели и задачи специальной военной операции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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