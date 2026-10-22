Фото: www.globallookpress.com/Mikhail Metzel/Kremlin Pool

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Президент РФ заявил, что воевать хочет Киев.

Заявления Европы об «угрозе войны» с Россией Владимир Путин охарактеризовал как политическую шизофрению. Об этом президент РФ заявил в ходе выступления.



Президент подчеркнул, что утраченные Киевом земли не являются территорией Украины — это исторические земли России.

«Это, как известно, стало причиной или поводом для некоторых наших недоброжелателей за границей, прежде всего, как мы видим сегодня, в европейских странах, развернуть кампанию антироссийскую по всем направлениям, а сейчас еще и говорить постоянно об угрозе и начале подготовки к войне с Россией, что является какой-то политической шизофренией». — сказал российский лидер автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По его словам, всем стало очевидно, что нанести стратегическое поражение России нереально. Глава государства рассчитывает, что те, кто стремится к «стратегическому поражению» страны, осознают реалии и поймут, что с ней лучше жить дружно.

«Люди, те, которые стремились к стратегическому поражению России во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, что они осознают реалии жизни современной и поймут, что лучше жить дружно с Россией. Это соответствует интересам их народов», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что народы Европы не хотят воевать с Россией. Сама РФ при этом не хочет и не готовится к войне с Европой, воевать хочет Киев, добавил Путин.

«Мы не хотим воевать с Украиной. Но если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать, ну пусть воюет. Но почему они считают, что все должны за это платить и поставлять им оружие?» — подчеркнул президент.

По его словам, украинское руководство относится к своим гражданам как к расходному материалу в противостоянии с Россией.



Он добавил, что мотивированных националистов Киев не бросает на передовую — туда направляют насильно мобилизованных.

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