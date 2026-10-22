Успеть за 45 минут: на форуме в Геленджике рассказали историю российского виноделия

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Проследить развитие отечественной отрасли удалось с помощью дегустации всего нескольких образцов.

Винзавод «Массандра» представил коллекционные вина на V Российском винодельческом форуме в Геленджике. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала главный эксперт по коллекционным винам предприятия Елена Батрак.

По словам специалиста, дегустация была призвана показать развитие отечественного виноделия через несколько образцов. На презентацию выделили 45 минут, за которые необходимо было рассказать историю, связанную с разными направлениями производства «Массандры».

«Массандра» — это начало всего большого виноделия, когда пробовали и один вид продукции, и другой, и третий, и четвертый, и пятый, и сложилось так, как теперь мы знаем «Массандру». Вот мы хотим рассказать эту историю через вино», — объяснила Елена Батрак.

Задача была непростой: ассортимент предприятия исторически насчитывал 100 и более наименований, тогда как для дегустации разрешили выбрать только пять-шесть вин.

Батрак подчеркнула, что среди образцов обязательно должно было быть сухое вино, чтобы показать, что история «Массандры» не ограничивается креплеными напитками.



В Геленджике Российский винодельческий форум проходит впервые. Его площадкой стал винный город «Белый мыс» на берегу Черного моря. Здесь собрались производители, эксперты, инвесторы и представители ресторанной индустрии, чтобы обсудить развитие отрасли.

«Белый мыс» создан группой АБ «РОССИЯ». На территории площадью более четырех гектаров работают дегустационные залы, академия вина, энотека, рестораны и другие площадки. В энотеке представлены около двух тысяч наименований от 150 российских виноделен.

Одной из центральных площадок стал музей вина Льва Голицына. В нем рассказывают об истории отечественного виноделия, а сама тема наследия князя проходит через всю концепцию винного города.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев отметил, что площадка в Геленджике должна способствовать развитию собственной винной культуры.

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