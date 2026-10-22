«Танки» для чиновников не прошли проверку: почему отменили закупку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

ФАС признала жалобы на приобретение шести внедорожников TANK 500 обоснованными.

Закупка шести внедорожников TANK 500 для автохозяйства правительства Свердловской области не прошла проверку антимонопольной службы. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало жалобы на условия торгов обоснованными и предписало заказчику устранить нарушения законодательства о контрактной системе. Со сведениями ознакомился 5-tv.ru.

Согласно опубликованному предписанию, ГКУ Свердловской области «Автохозяйство правительства Свердловской области» должно до 15 декабря текущего года отозвать карточку контракта, отменить протоколы, составленные в ходе закупки, внести изменения в извещение и продлить срок подачи заявок. После этого процедуру необходимо завершить в соответствии с требованиями закона.

Речь идет о закупке шести автомобилей стоимостью 51,6 миллиона рублей — каждый по 8,6 миллиона рублей. В техническом задании марку машины прямо не указали, однако заявители утверждали, что совокупность 93 характеристик фактически соответствует одной модели — TANK 500 в максимальной комплектации.

Заказчик обосновал выбор модели необходимостью обеспечить безопасное и комфортное транспортное обслуживание, а также желанием стандартизировать автопарк и уменьшить затраты на его эксплуатацию. Однако комиссия посчитала эти аргументы неубедительными для оправдания ограничения конкуренции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС планирует провести проверку представителей бизнеса на предмет искусственного сдерживания доходов сотрудников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX