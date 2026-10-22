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Несмотря на снятие ограничения, Еврокомиссия продолжает готовить 22-й пакет санкций.

Евросоюз подтвердил необходимость снять запрет на ввоз соболиного меха из России, который действовал с июня 2026 года. Об этом сообщил еврокомиссар по международному партнерству Джозеф Сикела, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге на специальных слушаниях, посвященных этой проблеме, передает ТАСС.

«В последнем пакете (21-м пакете. — Прим.ред.) санкций Совет ЕС принял решение о введении целевых исключений из санкционных запретов на импорт меха соболя из России. Ряд членов ЕС заявили, что их промышленность зависит от этого очень специфического продукта, не имея альтернативных источников поставок. В результате все 27 стран ЕС единогласно договорились о введении целевых изъятий для шкурок соболя», — сообщил Сикела.

Еврокомиссар заявил, что он решительно поддерживает санкции против России. Его речь в Европарламенте, где он выступал в поддержку временного снятия ограничений на импорт меха соболя, вызвала у него внутренний конфликт и недоумение.

Он также отметил, что, несмотря на частичное смягчение санкционного режима, Еврокомиссия остается приверженной своей политике «поддержки Украины и усиления давления на Россию». В рамках этой стратегии продолжается работа над новым 22-м пакетом санкций против РФ.

В апреле текущего года Европейский союз ввел 20-й пакет санкций, который включал запрет на импорт соболиного меха из России. Это решение вызвало недовольство среди производителей роскошных меховых изделий в странах ЕС, особенно в Италии и Греции, поскольку Россия считается основным поставщиком этого дорогостоящего материала. В июне этого же года Совет ЕС принял 21-й пакет санкций, в рамках которого запрет на ввоз соболиного меха был временно отменен. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны политиков, выступающих с наиболее жесткими антироссийскими позициями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЕС утвердили новый, 22-й пакет санкций против России.

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