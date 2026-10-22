«Был поражен»: бразильский критик рассказал о знакомстве с российским вином

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Выдержанные крымские образцы стали отправной точкой для изучения отечественной отрасли.

Российским виноделам стоит делать ставку на местные сорта винограда. Такой совет дал известный бразильский винный критик, международный винный судья и директор по контенту Baco Multimídia Марсело Копелло в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на V Российском винодельческом форуме в Геленджике.

Копелло признался, что приехал в Россию всего два дня назад и пока успел попробовать несколько десятков отечественных вин. Однако этого оказалось достаточно, чтобы отметить сильные стороны российских производителей.

«Я уже вижу, что некоторые производители делают очень хорошие вина из местных сортов винограда», — сказал эксперт.

По его мнению, именно на них российским виноделам стоит делать больший акцент. Копелло считает, что выходить на международный рынок с привычными каберне совиньоном и мерло не так интересно, как показывать вина из местного сырья.

«С местными сортами винограда работать, возможно, будет сложнее, но я уже пробовал очень хорошие вина с ярко выраженным характером, фруктовыми нотами, хорошими танинами и сбалансированной кислотностью. Они хорошо структурированы, так что качество у вас действительно есть», — отметил критик.

Первым российским вином, с которым познакомился Копелло, стала крымская «Массандра». Причем начал он сразу с выдержанных образцов.

«Я пробовал только очень-очень старые вина „Массандры“ и, конечно, был ими поражен и просто в восторге от них. Так что это хорошее начало», — рассказал эксперт.

Сейчас Копелло продолжает знакомиться с российским виноделием на V Российском винодельческом форуме. В этом году он впервые проходит в Геленджике на территории винного города «Белый мыс».

Площадка создана группой АБ «РОССИЯ» и объединяет виноделов, экспертов, инвесторов и представителей ресторанной индустрии. Здесь работают дегустационные залы, академия вина и лаборатория, где исследуют свойства напитков и проводят более 300 видов испытаний.

Сам «Белый мыс» занимает более четырех гектаров. На его территории работают 28 локаций, в том числе музей вина Льва Голицына. За время работы площадку посетили почти четыре миллиона туристов.

На форуме обсуждают будущее российского виноделия, образование в отрасли, влияние изменения климата и перспективы отечественных производителей на международном рынке.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев отметил, что новая площадка должна помочь сформировать собственную винную культуру, основанную на российских традициях.

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