Министру финансов Силуанову представили идеи экономии на госаппарате

Фото, видео: 5-tv.ru

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Руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев также предложил пересмотреть расходы на форумы.

Как сэкономить на госаппарате, и за счет чего пополнить федеральный бюджет? Свои идеи министру финансов Антону Силуанову представил руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он предложил сокращать издержки за счет цифровизации, пересмотреть расходы на форумы и торжественные мероприятия.

«Что мы видим? Что, конечно, люди стали жить экономней, и в том числе предприятия в последние годы инвестиционную активность начали снижать. Это не критично, если говорить о предприятиях, но, конечно, это задает нам меньший рост экономики в будущем. И нам важно договориться, как пополнять бюджет, обеспечивая необходимые расходы, при этом не сдерживая экономику», — сказал председатель фракции «Новые люди» в Государственной думе РФ Алексей Нечаев.

В ответ министр финансов заявил, что расходы бюджета в следующем году практически не вырастут. Среди приоритетов — выполнение обязательств перед гражданами, обеспечение задач спецоперации и развитие инфраструктуры. Проект федерального бюджета на ближайшие три года внесен в Госдуму. Первое чтение запланировано на конец октября.

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