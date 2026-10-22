Скандальный лонгслив из клипа Егора Крида сняли с продажи

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец утверждает, что не видел фильм «Иди и смотри».

Певец и блогер Егор Крид оказался в центре скандала. Его обвинили в оскорблении памяти жертв Великой Отечественной войны. В своем новом клипе он появился в футболке с изображением главного героя одного из самых драматичных советских фильмов «Иди и смотри». Тот рассказывает о трагедии жителей белорусского села, с которыми с особой жестокостью расправились нацисты. Что возмутило пользователей сети, узнал корреспондент «Известий» Захар Акопов.

Молодой и дерзкий, в стиле типичной «золотой молодежи» он катается на «Роллс-Ройсе», элитной яхте и рассуждает о несчастной любви. Такой незамысловатый сюжет у нового клипа Егора Крида.

В этот раз внимание привлекла не очередная драма и даже не «Милый ублюдок» — говорящее название трека, а одежда. Крид красуется в лонгсливе с принтом в виде постера фильма «Иди и смотри» — военной трагедии режиссера Элема Климова об ужасах Великой Отечественной войны.

Белоруссия, 1943 год. По сюжету простой мальчишка, которого сыграл Алексей Кравченко, становится свидетелем особой жестокости нацистских карателей. На его глазах происходят зверства и убийства мирных жителей. Пройдя через эти испытания, подросток, что называется, стареет «на глазах».

«Хатынь стала символом геноцида на территории Белоруссии. Но на самом деле мы должны понимать, что таких Хатыней, вот сейчас мы понимаем, едва ли каждая вторая деревня на территории Белоруссии», — сказал кандидат исторических наук, профессор МПГУ Герман Артамонов.

Клип Егора Крида уже набрал сотни тысяч просмотров. Но даже в комментариях под видео задаются вопросом: как трагедия Хатыни, в которой немцы сожгли 149 человек, превратилась в элемент молодежного стиля?

Авторство лонгслива принадлежит люксовому американскому бренду Making Distances. В описании говорится, что марка создает уникальные коллекции от кутюр. В России она эксклюзивно представлена магазином КМ20. Но после скандала вещь с полок резко пропала.

— Нет? Раскупили?

— Да.

— А может, можно найти в интернете?

— Может, на перепродаже.

— Сам лонгслив что означает? Почему «Иди и смотри»?

— Не могу прокомментировать. Это задумка дизайнера.

Еще утром дизайнерская вещь «висела» на сайте компании с указанием стоимости — почти 40 тысяч рублей. К вечеру страницу подчистили, лонгслив убрали. Но, как говорится, интернет помнит все, а детали уже изучают юристы «Мосфильма».

«Никаких разрешений, никаких согласований, никаких прав на постер „Иди и смотри“ Мосфильм не давал. Мы к этому никакого отношения не имеем. Мы работаем в части популяризации нашего наследия с десятью картинами. Это исключительно комедии. С военными картинами не работали, никогда не работаем и работать не будем», — сказал представитель «Мосфильма» Евгений Долгих.

Егор Крид уже опубликовал пост с извинениями. Певец признался, что фильм не смотрел. А все кадры, в которых он появился в лонгсливе, уже отредактированы.

После волны возмущения Егор Крид извинился. Певец заявил, что раньше не видел фильм и даже не слышал о нем. Артист добавил, что память о Великой Отечественной войне и трагедии, которую пережили люди, священна. Кадр с изображением в клипе уже отредактировали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.