«Стало намного вкуснее»: эксперт из ЮАР оценил российское вино

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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За 23 года наблюдений специалист заметил, как отечественные производители изменили подход к созданию напитка.

Российское вино за последние годы заметно изменилось: производители стали больше внимания уделять качеству, а сами напитки стали свежее, вкуснее и доступнее. Такое мнение в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на V Российском винодельческом форуме высказал коммерческий директор Perdeberg Wines из ЮАР Нил Грюнвальд.

По его словам, за российским вином он следит уже больше 20 лет. Впервые специалист познакомился с отечественным виноделием еще в 2003 году, когда приехал в Россию помогать модернизировать винодельню «Мысхако».

«Я считаю, что вино потрясающее, и за последние 23 года я заметил, что акцент сместился на качество, а не на производство. Таким образом, в винах стало намного больше свежести, они не пересушены, стали намного вкуснее и доступнее», — рассказал Грюнвальд.

Для модернизации винодельни в России он вместе с другими специалистами привез оборудование из Италии, установил его и провел первый сбор винограда. Кроме того, сотрудников «Мысхако» обучали работе с новой техникой и производству качественного вина.

Российский винодельческий форум проходит в Геленджике. В этом году площадкой для крупнейшего отраслевого события стал винный город «Белый мыс» на берегу Черного моря.

Здесь собрались производители, эксперты, инвесторы и представители ресторанной индустрии. Участники обсуждают развитие российского виноделия, образование, влияние изменения климата и перспективы отечественного вина на международных рынках.

Сам «Белый мыс» был создан группой АБ «РОССИЯ» как пространство, объединяющее виноделие, науку, культуру и туризм. Винный город занимает более четырех гектаров. На его территории работают дегустационные залы, академия вина, энотека, рестораны и другие площадки.

В энотеке представлено около двух тысяч наименований вина от 150 российских виноделен. Здесь же находится музей вина Льва Голицына, посвященный истории отечественного виноделия.

Отдельное место занимает лаборатория, где специалисты исследуют физико-химические и органолептические свойства вина. Там проводят более 300 видов испытаний.

Форум впервые проходит именно в «Белом мысе». Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев отметил, что новая площадка должна помочь сформировать собственную винную культуру, основанную на российских традициях.

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