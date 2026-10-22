Правительство увеличит больничный по уходу за ребенком на 30 дней

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Сейчас лимит оплачиваемых дней зависит от возраста и состояния здоровья ребенка.

Правительство России решило увеличить на 30 дней период, в течение которого родитель может оформить больничный по уходу за заболевшим ребенком. Об этом на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Изменения начнут действовать в ближайшее время.

Сейчас количество оплачиваемых дней такого больничного ограничено и зависит от возраста и состояния здоровья ребенка. Для детей младше 7 лет предусмотрено до 60 дней в году, а в отдельных случаях — до 90. При возрасте от 7 до 15 лет лимит составляет до 45 дней в году. Для подростков от 15 до 18 лет при амбулаторном лечении — до 30 дней в году. Для детей-инвалидов и детей с некоторыми заболеваниями действуют более высокие лимиты.

Увеличение срока на 30 дней должно облегчить положение семей с заболевшими детьми.

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