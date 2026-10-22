«Это не люди»: блокадник жестко прошелся по Егору Криду и скандалу вокруг его клипа

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Валерий Нейман сравнил певца с теми, кто хотел отдать город врагу.

Житель блокадного Ленинграда Валерий Нейман в разговоре с 5-tv.ru жестко раскритиковал певца Егора Крида за клип «Милый ублюдок». В нем исполнитель предстал в лонгсливе с изображением героя фильма «Иди и смотри».

На вопрос, можно ли отнести Крида к людям, чьи поступки противоречат нормам морали и воспитанию, Нейман вспомнил тех, кто во время войны выступал за сдачу Ленинграда и рассуждал о возможности устроить пришество после капитуляции города.

«Вы знаете, разговоров было очень много, вплоть до того, что говорили, что надо было сдавать Ленинград, и мы выпили бы баварское пиво. Вот это вот были такие товарищи», — рассказал Нейман.

Он отметил, что подобные взгляды вызывают у него и его окружения лишь ненависть и презрение.

«На каждый роток не накинешь платок. Поэтому мы осуждаем, конечно, внутри, мы осуждаем, когда сами собираемся на собрания. Вот это кроме ненависти и презрения у нас к ним нету. Это не люди», — заявил Нейман.

Валерий Нейман родился в 1939 году и в раннем детстве пережил блокаду Ленинграда. Его отец служил старшим врачом танкового полка и дошел до Праги, где встретил Победу. Во время блокады семья столкнулась с голодом и потеряла близких. После войны отца перевели служить в Белоруссию, куда затем переехала семья Неймана. Валерий окончил Витебский медицинский институт и много лет работал в спортивной медицине.

Фильм «Иди и смотри» режиссера Элема Климова рассказывает о зверствах нацистов на оккупированной территории Белоруссии глазами подростка Флеры. Именно изображение этого персонажа использовали на лонгсливе Крида.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Сергей Дворцов призвал Егора Крида на коленях извиниться перед ветеранами Великой Отечественной войны из-за своего образа.

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