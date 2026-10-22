Прокуратура инициировала уголовное преследование журналиста Зыгаря*

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Он обвиняется в уклонении от обязанностей иноагента.

Замоскворецкая межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование журналиста Михаила Зыгаря*, признанного иностранным агентом. Его подозревают в нарушении порядка деятельности иностранного агента и участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщила столичная прокуратура в канале в мессенджере МАКС.

Как установила прокуратура, Зыгарь ранее привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, находясь за пределами России, он продолжил распространять материалы без необходимой маркировки.

Кроме того, Зыгарь ранее был привлечен к административной ответственности за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. По данным прокуратуры, после этого он продолжил участвовать в ее деятельности.

Материалы прокурорской проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Зыгаря. Результаты рассмотрения материалов находятся на контроле прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя и журналиста Михаила Зыгаря к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.