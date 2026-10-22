«Пошлые вещи»: Шукшина обвинила SНАМАN и Киркорова в погоне за деньгами

Мария Шукшина обвинила SНАМАN и Киркорова в погоне за деньгами

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Актриса считает, что артисты стали заложниками успеха, достигнутого за счет эпатажа.

Заслуженная артистка Российской Федерации Мария Шукшина раскритиковала творчество заслуженного артиста SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.) и народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова. Об этом она заявила в беседе с «Телепрограммой».

По мнению актрисы, современная культура все сильнее теряет нравственные ориентиры, а ряд исполнителей ставит заработок выше содержания выступлений.

Отдельно Шукшина остановилась на переменах в творчестве SHAMAN. Поначалу певец вызывал у нее положительные эмоции, однако затем ситуация изменилась.

«Я считаю, что надо было продолжать в том же духе — не сваливаться в сторону коммерции, каких-то пошлых, нелицеприятных вещей», — приводит ее слова издание.

Получил порцию критики и Филипп Киркоров. Актриса припомнила его номер с крестом в Кремле и обвинила певца в намерении эпатировать публику любой ценой.

При этом Шукшина призналась, что ей жаль обоих исполнителей. По ее мнению, они стали заложниками успеха, которого, как она считает, добились за счет пошлости и отказа от нравственных принципов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что видеоролик с физическими упражнениями заслуженного артиста РФ SHAMAN, настоящее имя которого — Ярослав Дронов, вызвал волну критики в социальных сетях.

Исполнитель, облачившись в тельняшку, решил на собственном примере показать российским мужчинам важность здорового образа жизни и выполнил девять отжиманий. Однако недовольные пользователи незамедлительно отреагировали в комментариях.

Часть комментаторов указала, что певец недотянул как по количеству повторений, так и по технике выполнения. В частности, один из пользователей отметил, что упражнение далось Дронову тяжело, другой признался, что испытал нервозность, третий в шутку посоветовал не лизать траву, а еще один сравнил отжимания со школьными, как у девочки в седьмом классе.

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