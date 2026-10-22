Забастовки и кризис: Италия оказалась на грани гуманитарной катастрофы

Фото, видео: Reuters/Igor Petyx; 5-tv.ru

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Полки в супермаркетах пустые, отменили льготы на топливо, и при этом на резиденцию премьер-министра выделяют 20 тысяч евро.

Италия оказалась на грани гуманитарной катастрофы. В стране нарастает продовольственный и логистический кризис, вызванный масштабной забастовкой дальнобойщиков. Протесты начались после отмены топливных льгот, из-за чего стоимость дизеля выросла до двух с половиной евро за литр, это почти 230 рублей. В результате полки магазинов стремительно пустеют. Теперь министры в экстренном порядке хотят выделить субсидий на миллиард евро. Корреспондент «Известий» Мария Забелышинская все расскажет.

Понять эмоции итальянцев можно даже без переводчика. Страна практически осталась без своего национального достояния — макарон. Звучит как анекдот, но местным жителям не до смеха. На юге страны пустеют полки с мукой, молоком и другими базовыми продуктами. Покупатели говорят: такого не было даже во время пандемии.

— Пусто везде! Вчера мы полчаса искали просто бутылку воды.

— То есть я приехал взять пару мелочей и обнаружил, что в магазинах уже всего не хватает. Приходится бегать, чтобы хоть что-то найти!.

Сбои в поставках произошли из-за протестов дальнобойщиков. Несколько дней сотни фур стоят на федеральных магистралях. Оказались заблокированы также логистические центры и терминалы крупнейшего порта Неаполя. Так участники акции выступили против отмены льгот на топливо. Правительство отказалось от них в начале месяца.

— Я 58 лет за рулем грузовика. Мы больше не справляемся, особенно с ценами на дизельное топливо и общим подорожанием жизни.

Из-за отказа Италии от российских энергоносителей и сбоя поставок с Ближнего Востока горючее действительно стало недоступной роскошью. В этом убедился корреспондент «Известий» Самуэле Мета.

«Я автомобилист и проехал по заправкам Милана. Стоимость дизеля просто ужасает. Литр горючего, востребованного у фермеров и дальнобойщиков, в диапазоне два с половиной — два восемьдесят за литр. В переводе с евро на валюту России — почти 260 рублей. Катастрофа! А на автострадах — еще на 25 центов дороже! Проще ходить пешком!» — сказал корреспондент.

Журналисты спросили других итальянских водителей — как им такой рост цен? И все как один признались: семейные бюджеты трещат по швам.

— Я недавно вернулся с юга, навещал своего папу. Потратили почти 800 евро на дорогу туда и обратно. Для семьи из трех-четырех человек с одной машиной это превращается в серьезные расходы.

— После подорожания бензина машину стали использовать меньше, я чаще езжу на автобусе или, если получается, хожу пешком. Автомобиль только при необходимости, чтобы тратить меньше бензина и заправляться как можно реже, пока цены не упадут.

Аграрный юг кормил всю Италию. Поэтому региональные блокады вызвали панику даже в отдаленных уголках страны. Люди сметают с полок все в попытке запастись впрок! Нет еды — нет желания работать: «эффект домино» грозит экономике. А в обещания правительства компенсировать рост цен на горючее дальнобойщики пока не верят.

«Я выслушал все категории — от крупных компаний до совсем небольших, у которых всего один грузовик. Мы разблокировали миллиард евро, и начнем выплаты. Мы также готовы обсуждать потолок цен на топливо, который существует в других странах», — сказал вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.

Сама премьер-министр страны продовольственный кризис пока не комментирует. Мелони больше занимают погромы на севере и, неожиданно, нашествие голубей в собственной резиденции. Лестница Палаццо Киджи вся в птичьем помете, по ней даже ходить опасно. Поэтому на борьбу с пернатыми выделят свыше 20 тысяч евро.

А дальнобойщики, снабжающие страну, будут и дальше ждать субсидий на топливо. Только теперь забастовками на юге не ограничатся. 6 ноября протестующие грозятся парализовать движение во всей Италии.

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