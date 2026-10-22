«Отпущу его»: Дибров не против, если сын съедет от него в 18 лет

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Телеведущий объяснил, почему не беспокоится из-за его первых отношений Александра.

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о личной жизни и планах на будущее своего 16-летнего сына Александра. Об этом шоумен сообщил 7Дней.ru на премии «Люди года — 2026».

Александр — ребенок телеведущего, родившийся в браке с Полиной Дибровой. По словам Дмитрия, у подростка уже появилась девушка, а сам он спокойно относится к тому, что наследник все чаще проводит время с избранницей.

Телеведущий отметил, что хорошо знает родителей девушки и доверяет семье, в которой она воспитывалась. Поэтому Дибров не переживает из-за отношений сына и относится к ним с пониманием.

«Я знаю прекрасно отца этой девушки и ее маму. Я настолько убежден в ее чистоте», — отметил Дмитрий.

Александр продолжает жить вместе с отцом. Недавно молодой человек предпочел совместному походу с Дибровым в пиццерию время с девушкой — они играли на электрогитаре в кабинете телеведущего.

Дибров также сообщил, что уже позаботился о будущем сына и приобрел ему собственную квартиру. Сейчас там идет ремонт, а после достижения 18 лет Александр сможет переехать туда, если захочет жить самостоятельно.

«Мы купили уже Саше квартиру, но он еще не может туда заехать, там еще ремонт нужно сделать. Но если в 18 захочет жить отдельно, то отпущу его», — рассказал телеведущий.

Дмитрий Дибров и Полина Диброва развелись в сентябре 2025 года. После расставания старшие сыновья остались в разных домах: Александр живет с отцом, а младшие Федор и Илья переехали вместе с матерью. Кроме того, у телеведущего есть дети от прошлых браков: сын Денис и дочь Лада.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.