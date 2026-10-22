Загадка Моны Лизы: чем болела натурщица Леонардо да Винчи

Фото: www.globallookpress.com/Gao Jing

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Жизнь прекрасной Джоконды была непростой: она рано вышла замуж и потеряла двоих детей.

У женщины, ставшей натурщицей для картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, могла быть ранняя стадия очаговой алопеции. Такую гипотезу предложил Луиджи Лайно из Института дерматологии и трихологии в Риме, сообщает Daily Mail.

Алопеция — это патологическое выпадение волос, при котором волосяные фолликулы постепенно уменьшают активность или разрушаются.

Специалист обратил внимание на отсутствие у героини портрета бровей и ресниц, а также на отступающую линию роста волос. По его мнению, сочетание этих особенностей может указывать на заболевание, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы.

На картине изображена Лиза Герардини, жена флорентийского торговца шелком. Ранее особенности ее внешности на полотне объясняли художественной модой того времени. Однако Лайно предложил рассмотреть их с клинической точки зрения.

Дерматолог также указал на обстоятельства жизни Герардини, которые могли сопровождаться сильным стрессом: замужество в 15 лет, потерю двоих детей и угрозу чумы. Стресс и гормональные изменения он назвал возможными провоцирующими факторами алопеции.

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