Прикид для плевка в душу: Крида осудили за оскорбление памяти жертв Великой Отечественной войны

Егора Крида раскритиковали за принт на одежде с героем фильма «Иди и смотри»

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Певца обвинили в неуважении к памяти погибших во время Великой Отечественной войны.

Певец Егор Крид столкнулся с критикой после выхода клипа «Милый ублюдок». В ролике певец появился в лонгсливе с принтом, который отсылает к постеру фильма «Иди и смотри» Элема Климова.

На одежде изображен персонаж картины, переживший гибель родных и сожжение белорусской деревни. Образ героя изменили с помощью ярких цветов, пирсинга и татуировок, а рядом разместили надпись «Маркировка дистанции».

Пользователи соцсетей сочли такую стилизацию неуместной, учитывая содержание фильма. В комментариях Крида обвинили в неуважении к памяти погибших во время Великой Отечественной войны и предложили ему посмотреть картину, чтобы понять контекст использованного изображения.

«Лонгслив с фильмом про зверства нацистов здесь совершенно неуместен»;

«Принт на лонгсливе тебе норм? Ничего не смущает?»;

«Отличный прикид, чтобы плюнуть на историю гибели людей»;

«Егор, у вас все в порядке с осознанием? Кофту с принтом из какого фильма вы надеваете для клипа на новую песню? Советую посмотреть фильм и осознать», — пишут разгневанные пользователи.

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