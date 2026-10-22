Кейт Миддлтон достала из королевской сокровищницы украшение с необычной судьбой

Кейт Миддлтон надела редкий браслет королевы Марии на прием в Виндзоре

Фото: © Getty Images/WPA Pool / Pool

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Бриллиантовый чокер дополнил образ принцессы Уэльской на торжественном вечере в Виндзоре.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на государственном банкете в честь Омана в украшении, история которого связана сразу с несколькими поколениями британской королевской семьи. Об этом сообщили в InStyle.

Для торжественного вечера в Виндзорском замке Кейт выбрала ярко-желтое платье. Образ дополнили тиара «Узел любви королевы Марии» и бриллиантовый чокер.

Старинную драгоценность изготовили в 1920-х годах для Марии Текской, супруги короля Георга V. Украшение состоит из полос с бриллиантами и выполнено в стиле ар-деко, характерном для ювелирного искусства того времени.

Королева Мария носила ее вокруг шеи, хотя изначально аксессуар представлял собой браслет. Именно такой способ ношения и закрепил за ним необычное название.

После смерти королевы Марии в 1953 году украшение практически исчезло из публичного поля.

В 1975 году браслет надела королева-мать Елизавета Боуз-Лайон. Она выбрала его для портретной съемки в честь своего 75-летия.

После смерти королевы-матери в 2002 году чокер перешел к ее старшей дочери — королеве Елизавете II. С тех пор драгоценность оставалась в королевском собрании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принцессе Уэльской Кейт Миддлтон приходится говорить громче во время официальных приемов, чтобы общаться с гостями.

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