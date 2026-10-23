Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 26 октября по 1 ноября

Фото, видео: 5-tv.ru

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 26 октября по 1 ноября.

Эмоциональный пик первых дней недели активируется полнолунием в Тельце в напряженной конфигурации с Солнцем и Плутоном. Обостряется желание сбросить напряжение радикальным способом. Это выражается или в манипулировании ситуацией — чтобы она шла по нашему сценарию, или в провокации конфликтов.

Лучший вариант — завершить начатые дела, подвести итоги и аудит финансов, освободить место от мертвого груза, проявить заботу о теле. Особенно полезны будут баня, массаж, детокс, иглоукалывание.

Магия Скорпиона проявляется в отношении Солнца и ретро-Меркурия всю неделю. Не сопротивляйтесь замедлению. Поток сознания направлен на то, чтобы вернуться к незавершенному, а не начинать новое.

Усиливается интуиция, выносливость, внутренняя сила, появляется возможность проникать в самую суть событий и быстро восстанавливаться в сложных ситуациях. Невероятно мощным становится потенциал воздействия на окружающих, глубокий самоанализ, освобождение от устаревших моделей поведения, страсть к познанию всего тайного и мистического. Займитесь чем-то, что требует погружения.

Хорошая идея — выбросить ненужное, изучить что-то глубоко, окунуться в психологию, разобраться в документах и отчетах. Незакрытые финансовые вопросы тоже хорошо решаются. Можно разобраться со страховкой, партнерскими вложениями, закрыть долги.

Солнце под влиянием Плутона создает напряженные и интенсивные энергии, которые требуют готовности к внутренней перестройке и преодолению внутренних кризисов. Важно не переборщить с крайностями и стремлением к контролю, не поддаться на провокацию собственных страхов или теневых сторон.

«Масла в огонь» подольет и Марс, провоцируя планету разума Меркурий на вспыльчивость в общении, споры, резкость и нетерпимость в словах, поспешные решения. Если почувствуете такое проявление — остановитесь, подышите, сосчитайте до десяти.

Также многие заметят, что мысли как будто замкнулись на чем-то одном, причем не самом приятном. Влияние Скорпиона и ретрофазы погружает в темные переживания. Застряли — переключайтесь, найдите полезные уроки и плюсы в каждой ситуации.

Венера в Весах по-прежнему ретроградна и включает режим перепроверки и переосмысления отношений, пересмотра ценностей и осознания, что для нас по-настоящему важно. Все чаще мы сталкиваемся с незавершенными ситуациями из прошлого и получаем шансы выровнять перекосы. Не рекомендуется начинать новых серьезных отношений, заключать браки, совершать крупные покупки, радикальные перемены во внешности и смене имиджа.

Также воздержитесь от сцен ревности и ультиматумов в адрес партнеров — это приведет к разрушению отношений, а не к гармонии.

Радует, что энергии Венеры и Юпитера поддерживают друг друга, создавая более легкий и миролюбивый фон, привлекают удачу при построении гармоничных отношений, проявления творческого потенциала, при социальной реализации.

Дружелюбие Юпитера проявляется и в отношении Марса. Знак Льва, который окрашивает планету активности, дает силы, чтобы брать инициативу, предлагать идеи, руководить процессами, быть в центре. Важен элемент зрелищности и возможности показать результат.

Высокие амбиции, энтузиазм, талант стратега и умение завоевывать авторитет позволяют преуспевать в бизнесе, спорте, в реализации проектов, где важна индивидуальность. Не прячьтесь, показывайте таланты — сейчас удачный момент для заметных шагов.

Основная звездная рекомендация недели: направьте энергию в творческую, интеллектуальную или физическую активность. Избегайте крайностей в коммуникации и выяснения отношений на пике чувств.

Овен — гороскоп на неделю

В поступках Овнов появляется еще больше напористости, веры в себя и сил преодолевать препятствия. Звездная рекомендация — уделите внимание развитию своих сверхспособностей и личностному росту. Вам представится возможность продемонстрировать отменные деловые качества. Сконцентрируйтесь на практически досягаемых целях и задачах. Неоценимую помощь окажут проявление самодисциплины, больше конкретности и аналитики каждой ситуации.

Телец — гороскоп на неделю

От Тельцов мир ждет приветливости и добродушия. Во взаимоотношениях с окружающими руководствуйтесь принципом компромисса и уважайте интересы другой стороны. В то время как повышенная требовательность неминуемо приведет к противостоянию. Бросьте вызов всему старому и отжившему себя. На этой неделе лучше воздержаться от соперничества, заключения долгосрочных договоров и важных юридических дел.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов одолевает нервозное и напряженное состояние. Переутомление на работе, режим многозадачности и обилие бытовых дел может пагубно сказаться на здоровье. Дайте себе передышку, побудьте в тишине и расслаблении. Короткий отдых на природе, медитации, быстрая пешая или велопрогулка улучшат настроение. Космос наделит вас творческим вдохновением, усилит воображение и восприимчивость к интуитивным посланиям.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам рекомендуется избегать неоправданного риска и авантюр при занятиях спортом, при обращении с финансами и даже на любовном фронте. Вы почувствуете, как обостряется потребность в обновлении и накале чувств. Хорошее решение — сублимировать эти энергии в творчество, занятия танцами, групповые спортивные тренировки или в такие увлечения, которые вызовут эмоциональный подъем. Не стесняйтесь привлекать внимание публики и демонстрировать свои таланты.

Лев — гороскоп на неделю

Львы в фазе охлаждения отношений с родственниками и членами семьи. Попробуйте расслабиться и дистанцироваться от домашних дел. Вам необходимо здраво оценить ситуации, которые вас напрягают и душевно изматывают. Дайте себе передышку, побудьте наедине с собой. Откровенный разговор с другой стороной поможет выявить причины недовольства и сообща наметить мирные пути решения проблем.

Дева — гороскоп на неделю

Девы могут оказаться вовлеченными в интриги и раздоры с соседями, родственниками, одноклассниками и даже случайными людьми. В случае недопонимания — сразу уточняйте все спорные моменты. Звезды призывают вас к вере в себя. Может, настал момент пересмотра цели жизни или направления в карьере? Учитывайте реальные возможности и обстоятельства. Завышенные ожидания грозят увести вас слишком далеко.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, чтобы сохранить внутреннюю гармонию, постарайтесь действовать сдержанно и избегать напряжения. Стоит четко осознавать, какими ресурсами и возможностями вы располагаете и как грамотно их использовать. В дальнейшей это станет точкой опоры. Разумный подход к своему бюджету позволит избежать финансовых проблем. В эти дни лучше не заниматься крупными инвестициями и сделками. А вот оценить, какие навыки можно монетизировать, — точно стоит.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы жаждут страсти и глубины в отношениях. Эмоции накаляются, возможна импульсивность. Не позволяйте другим людям и обстоятельствам влиять на вас — контролируйте свои чувственные проявления. Сосредоточьтесь на себе. Небесные светила направят ваш фокус на увлечение искусством, дизайном, танцами. Изменения во внешнем облике и новые подходы к своему имиджу помогут почувствовать себя более уверенно и привлекательно.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам желательно уделить время здоровью, не допускать переутомления и чрезмерной нагрузки. Особый акцент — на нервную систему и качество сна. Лучше поставить на паузу деловую активность, а на рабочем месте настроить гармоничную и творческую атмосферу. Планирование дел поможет избежать излишней суеты. Сосредоточьтесь на задачах, требующих первоочередного внимания.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам не стоит участвовать в экстремальных видах спорта и отдыха. Авантюрные операции финансового характера, скорее всего, также вас разочаруют. Романтическое свидание может пройти по незапланированному сценарию. Но не стоит паниковать в случае непредвиденных обстоятельств. Коррекция текущих планов поможет зарядиться позитивом и становиться сильнее через полученный опыт. Воспользуйтесь моментом, чтобы заняться саморазвитием или любимым хобби.

Водолей — гороскоп на неделю

События Водолеев активируются вокруг сферы работы и решения бытовых вопросов. В профессиональные дела вмешиваются семейные заботы, а деловые вопросы мешают домашним делам. Значит, нужна пауза. К тому же это подходящий момент для профилактических мер по укреплению организма. Проявите заботу о старших родственниках, чтобы прежние обиды и разногласия не отягощали ваших отношений в дальнейшем.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам не стоит слишком серьезно относиться к критике и поддаваться влиянию плохого настроения. Посвятите это время самообразованию, социальным проектам, демонстрации своих знаний, общению с близкими по духу людьми. Медитативные и духовные практики наделят вас мистической силой и приведут к переоценке себя и обновлению картины мира.

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