Лидию Федосееву-Шукшину подключили к аппарату ИВЛ

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

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Актрису экстренно госпитализировали 14 октября.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в тяжелом состоянии. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

«Состояние очень тяжелое», — проинформировала юрист.

Она добавила, что звезду советского кино ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Народную артистку экстренно госпитализировали 14 октября из-за проблем с сердцем. У нее наблюдались трудности с дыханием, и она не могла самостоятельно ходить.

В сентябре у актрисы уже был приступ, из-за которого ей также понадобилась помощь врачей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, актриса Ольга Шукшина, опровергла информацию о введении ее матери в искусственную кому. Она заявила, что артистка находится в сознании и может полноценно общаться.

А новости в СМИ, утверждающие обратное, не более чем слухи, которые взывают недовольство как самой 88-летней актрисы, так и ее близких.

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