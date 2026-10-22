ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, собиравшего данные о Черноморском флоте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

ФСБ России задержала в Крыму агента СБУ, который собирал сведения о расположении подразделений Черноморского флота. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1969 г. р., установленного агента 5-го управления ДКР Службы безопасности Украины», — гласит сообщение ведомства.

Мужчину подозревают в госизмене. Он живет в Севастополе — по данным ФСБ, фигурант по своей инициативе связался с представителем украинской спецслужбы через мессенджер WhatsApp*. Задержанный за деньги передавал данные о местах дислокации морской военной техники и личного состава флота. Впоследствии СБУ могли использовать их для нанесения ударов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю завел уголовное дело о государственной измене, по ней мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее ФСБ задержала 18-летнего жителя Марий Эл, который за деньги передавал военной разведке Украины данные о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса.

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