«Кайфовать»: Хакамада раскрыла способ быстро выздороветь

Ирина Хакамада отключает телефон и отказывается от дел во время болезни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Точного определения такому методы лечения телеведущая еще не нашла.

Телеведущая Ирина Хакамада во время болезни полностью отказывается от привычного ритма жизни и позволяет себе несколько дней ничего не делать. Своим способом восстановления она поделилась в беседе с 5-tv.ru на вечере с французским парфюмером Франком Бокле.

По словам Хакамады, когда она заболевает, ей помогает полный отказ от обязательств. Она старается спать, отключать телефон и проводить время за просмотром сериалов.

«Есть один только способ: пять дней спать, ничего не делать и кайфовать от того, что у тебя нет обязательств. Вырубить телефон и тупить под сериалы — выздоровеете очень быстро», — рассказала Хакамада.

На вопрос, можно ли назвать такой подход социальным детоксом, она ответила, что не знает точного определения. Однако телеведущая считает главным в процессе восстановлении именно выход из привычной суеты.

«В любом случае нужно просто выйти из суеты и спокойно болеть. И главное — получать от болезни удовольствие: я болею, я слабая, у меня все болит, кайф. Я ничем никому не обязана. И боль уходит», — объяснила она.

Хакамада также рассказала, что возможность полностью отключиться от дел старается устраивать не только во время болезни. По ее словам, она делает это примерно раз в неделю, чаще всего выбирая для такого отдыха субботу и воскресенье.

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