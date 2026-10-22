«Хоть одеколон купи»: Дибров дал совет окружающим

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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По словам телеведущего, аромат способен повлиять на впечатление от человека еще до начала разговора.

Запах становится своеобразным эмоциональным вступлением к работе, встрече или походу в ресторан. Об этом телеведущий Дмитрий Дибров рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на вечере с французским парфюмером Франком Бокле.

«Вообще, запах — это эмоциональный эпиграф к любому делу: и к работе, и к разговору, и к походу в ресторан», — сказал Дибров.

Телеведущий отметил, что аромат воздействует на собеседника невербально и способен сформировать первое впечатление еще до того, как человек начнет говорить.

«Запах невербально уже на тебя влияет до того, как партнер откроет рот», — подчеркнул он.

Дибров также в шутку призвал не пренебрегать парфюмерией, вспомнив популярный в прошлом одеколон «Шипр».

«Ну, в общем, конечно, я бы сказал: купи хоть „Шипр“ — был такой одеколон, — вот хоть его пойди, не порть же мне рабочий день», — сказал телеведущий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлианна Караулова предпочитает не пользоваться парфюмом в первой половине дня. По словам певицы, утром ей сложно воспринимать ароматы как на себе, так и на окружающих, тогда как вечером она охотнее использует парфюм.

Караулова также рассказала, что уже много лет остается верна одному и тому же аромату и считает себя в этом вопросе консервативным человеком. Артистка подчеркнула, что при выборе парфюма важно учитывать не только собственные предпочтения, но и то, как запах могут воспринимать окружающие.

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