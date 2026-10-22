В Москве задержали вебкам-модель по подозрению в убийстве экс-возлюбленного

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили в квартире на Нижегородской улице.

В Москве задержали девушку, которую подозревают в убийстве бывшего возлюбленного. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России.

По данным ведомства, 22 октября в квартире одного из домов на Нижегородской улице обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти. У погибшего диагностировали ножевое ранение. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Подозреваемую задержали. Как уточнил источник 5-tv.ru, 21-летняя девушка работает вебкам-моделью и вела роскошный образ жизни.

В ближайшее время ее доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следственное управление СК РФ по Тюменской области об убийстве жительницы Тюмени. По данным ведомства, женщину застрелили у подъезда ее дома, а тело с огнестрельными ранениями закопали в лесу рядом с селом Бухтал Нижнетавдинского района. По версии следствия, преступление совершил 52-летний бывший супруг погибшей.

Подозреваемого доставили к следователю. Вместе с сотрудниками МВД осмотрели место происшествия и автомобиль, на котором передвигался мужчина, изъяли предполагаемое орудие преступления и назначили судебные экспертизы.

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