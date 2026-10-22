«Дайте полечиться»: дочь Федосеевой-Шукшиной о состоянии здоровья матери

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; ВКонтакте; 5-tv.ru

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Актриса и ее родственники очень возмущены тем, как освещается госпитализация артистки в СМИ.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в сознании. Это 5-tv.ru рассказала ее дочь, актриса Ольга Шукшина.

«Она в сознании. Вчера была у нее, она в сознании. Все прекрасно общаемся», — уточнила родственница артистки.

Она также добавила, что все те ложные сообщения, которые появляются в СМИ, вызывают лишь недовольство как у близких Федосеевой-Шукшиной, так и у самой актрисы. Кроме того, подобные новости могут негативно сказаться на состоянии здоровья артистки.

«Дайте спокойно полечиться уважаемому пожилому человеку. <…> Пусть не нагнетают и не кошмарят ситуацию. Мы очень недовольны. <…> И сама Лидия Николаевна очень недовольна этим. А ей это надо? Вот пускай они имеют в виду, что, если ей станет хуже, это возможно будет на их совести», — высказалась Шукшина.

Народную артистку экстренно госпитализировали 14 октября из-за проблем с сердцем. У нее наблюдались трудности с дыханием, и она не могла самостоятельно ходить.

Утром 22 октября в ряде СМИ появилась информация о том, что актрису ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако дочь 88-летней Федосеевой-Шукшиной эту информацию опровергла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сентябре у Лидии Федосеевой-Шукшиной уже был приступ, из-за которого ей понадобилась помощь врачей.

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