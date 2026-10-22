Мобильная связь в небольших поселениях России станет устойчивей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Требования к операторам ужесточат.

Мобильная связь в небольших поселениях станет более устойчивой. Со следующего сентября требования ужесточат. Операторов обяжут обеспечивать связью LTE минимум 90% территории. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Роскомнадзор.

Речь о пунктах с населением более тысячи человек. Нововведение коснется сотен поселков — где позвонить можно, а вот воспользоваться интернетом проблематично.

Как ожидается, тогда же покрытие LTE на федеральных трассах вырастет до 85%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за первый месяц работы 5G скорость мобильного интернета в России выросла почти на 20%, причем улучшение отмечается по стране в целом, а не только у абонентов сетей пятого поколения.

Эксперты прогнозируют к концу года рост еще на 10% благодаря развертыванию новых станций для новых частот.

Там, где их уже используют — например, в Москве и Петербурге, — 5G дает скорость до 1,5 гигабита в секунду, что в десятки раз выше предыдущего поколения связи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.