Насморк каждую осень? Как отличить аллергию от простуды и гриппа

Аллерголог Парих объяснила, как отличить аллергию от простуды и гриппа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Особого внимания требуют хрипы, боль в груди и одышка.

Осенняя аллергия, простуда и грипп могут сопровождаться похожими симптомами, однако различаются причинами, скоростью развития и продолжительностью. На какие признаки обратить внимание, объяснили аллерголог Пурви Парих из Сети по аллергии и астме и врач внутренних болезней Кен Редкросс, передает Yahoo.

Вирусные инфекции заразны, тогда как аллергия возникает из-за реакции иммунной системы на определенные вещества. Осенью провокаторами могут становиться пыльца амброзии, споры плесени и другие аллергены.

Зуд и сезонность — возможные признаки аллергии

По словам Парих, для аллергической реакции характерен зуд в глазах, носу и горле. Дополнительными подсказками могут быть чихание, прозрачные выделения из носа и повторение симптомов в одно и то же время года.

При продолжающемся контакте с аллергеном недомогание способно сохраняться неделями и месяцами. Повышение температуры выше 38 градусов, напротив, нехарактерно для аллергии.

Грипп чаще начинается резко

Редкросс отметил, что при гриппе температура, выраженная слабость и ломота могут появиться в течение нескольких часов. Простуда нередко развивается постепенно: сначала возникает боль в горле, затем заложенность носа, позднее присоединяется кашель.

Большинство простудных заболеваний проходит за 10–14 дней. При гриппе основные проявления обычно ослабевают примерно за неделю, хотя усталость может сохраняться дольше.

В начале заболевания отличить состояния бывает трудно. Если причина симптомов неясна, Парих рекомендует провериться на грипп и COVID-19 с помощью экспресс-тестов.

Когда нужна медицинская помощь

При ухудшении состояния или отсутствии улучшения специалисты советуют обращаться к врачу. Особого внимания требуют хрипы, боль в груди и одышка: такие проявления могут сопровождать приступ астмы или пневмонию.

Откладывать консультацию особенно нежелательно детям, пожилым людям, пациентам с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Для профилактики эксперты рекомендуют соблюдать гигиену рук, высыпаться и поддерживать чистоту воздуха дома. Вопросы вакцинации и подготовки к сезону аллергии следует обсудить с врачом.

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