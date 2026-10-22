Многоквартирные жилые дома пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Воронежскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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За ночь в небе над этим регионом было перехвачено 44 украинских беспилотника.

Несколько многоквартирных домов пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев на своем канале в мессенджере МАКС.

«В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов региона повреждены кровля и фасады ряда частных и многоквартирных домов, одного соцобъекта, также посечены несколько легковых автомобилей», — проинформировал глава субъекта.

Он добавил, что в другом районе области также в результате падения осколков дронов ВСУ повреждены сети электроснабжения. Им потребуется ремонт.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Сотрудники оперативных служб уже работают на местах происшествий.

За прошедшую ночь силы ПВО России в небе над Воронежем и четырьмя районами региона были перехватили 44 украинских беспилотника.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека пострадали в результате атаки ВСУ по Московскому региону.

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