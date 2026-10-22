Плохая примета может сорвать отпуск: раскрыты суеверия россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Перед поездкой туристы используют целый набор ритуалов.

Самой популярной традицией перед путешествием среди россиян оказалось «присесть на дорожку»: ее соблюдают 81% респондентов, верящих в приметы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на сервис «Островок».

Исследование провели среди 1,85 тысячи российских туристов. Участников спросили, в какие приметы они верят и какие ритуалы соблюдают до начала и во время путешествия.

Почти половина опрошенных — 49% — смотрятся в зеркало, если после выхода из дома приходится возвращаться за забытой вещью. Еще 23% туристов предпочитают никому заранее не рассказывать о предстоящей поездке.

Некоторые путешественники стараются вообще не возвращаться за оставленными дома вещами. Другие перед отъездом наводят порядок в квартире. При этом особенно редкими оказались талисманы и определенные дни для начала путешествия: только 11% берут с собой оберег, а 8% избегают понедельника и пятницы 13-го.

Приметы иногда влияют и на сами планы. Некоторые россияне хотя бы однажды отменяли или переносили путешествие из-за плохого знака. У других подобная ситуация происходила неоднократно.

Ритуалы продолжаются и после прибытия. Туристы загадывают желания в «местах силы», бросают монеты в фонтаны и водоемы, а также прикасаются к памятникам и скульптурам, если считается, что это приносит удачу.

Перед отъездом домой некоторые путешественники мысленно благодарят место, где провели отпуск, и покупают талисман или сувенир. Среди необычных примет также называют монетку на дороге, которую не следует поднимать, одежду, надетую наизнанку для защиты от потери ориентира, и радость из-за мелкой потери как способ избежать более серьезной неприятности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.