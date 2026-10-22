Небо вспыхнуло зеленым: магнитная буря устроила световое шоу над российским севером

Фото, видео: www.globallookpress.com/George Zakharchuk; 5-tv.ru

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Поток заряженных частиц из корональной дыры на Солнце вызвал бурю.

Небо над российским севером сегодня ночью вспыхнуло переливами света. Яркое представление увидели над головой жители сразу нескольких регионов — кадры пришли из Архангельской и Мурманской областей.

В некоторых местах полосы зеленого свечения протянулись от края до края. Впечатляющее зрелище подарила магнитная буря. Ее вызвал поток заряженных частиц из корональной дыры на Солнце. По принятым оценкам, она была слабой, но для северного сияния этого вполне хватило.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Солнце зафиксировали самую мощную с конца лета вспышку класса М6.7. Вспышка произошла недалеко от центра солнечного диска, поэтому ученые допустили ее возможное влияние на Землю. При этом признаков выброса вещества или распространения взрывных волн в сторону нашей планеты на тот момент не обнаружили.

Сильные солнечные вспышки могут вызывать магнитные бури, нарушения коротковолновой связи, сбои навигационных систем и перепады напряжения в электросетях. Кроме того, во время повышенной активности полярные сияния иногда становятся видны за пределами привычных регионов наблюдения.

Ученые планировали уточнить возможные последствия вспышки после получения дополнительных данных.

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