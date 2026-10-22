«Урсула позвонит и скажет спасибо»: Трамп пошутил о переименовании Тихого океана
Трамп пошутил о переименовании Тихого океана в Американский
Фото: www.globallookpress.com/Tom Brenner-Pool via CNP
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Лидер Белого дома обсуждал идею с гендиректором Google.
Президент США Дональд Трамп в ходе митинга в Южной Каролине пошутил, что Европа придет в восторг, если США переименуют Тихий океан в свою честь, и даже предположил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонит со словами благодарности.
По словам Трампа, ему нравятся только два океана — Атлантический и Тихий, и он не собирается присваивать имя Трампа или Америки никакому другому океану, кроме этих двух. Он также рассказал, что обсуждал идею переименования Атлантического океана с гендиректором Google Сундар Пичаи. В компании, как отметил президент США, еще не отошли от переименования Мексиканского залива в Американский и отказались от новой инициативы.
Трамп предположил, что, вероятно, откажется от идеи с Атлантическим океаном, но не удержался от шутки про Тихий. По его словам, США могли бы назвать его Американским океаном, и тогда Европа будет в восторге — а Урсула фон дер Ляйен позвонит и скажет «большое спасибо».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп отказался опробовать летающую Tesla Roadster Илона Маска, но в то же время отметил, что презентация произвела на него впечатление.
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