В Красноярском крае медведи не могут уснуть из-за теплой погоды

Фото: www.globallookpress.com/christian zappel

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В Восточной Сибири сложилась сложная обстановка с выходом диких животных к людям.

В Красноярском крае медведи из-за теплой погоды и отсутствия снежного покрова пока не могут уйти в спячку и продолжают вести активный образ жизни. Об этом РИА Новости рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и лесного комплекса.

В ведомстве пояснили, что текущий год выходит за границы нормы по климатическим условиям. Для залегания в спячку зверю необходимы устойчивая минусовая температура и постоянный снежный покров — пока они не установятся, медведи продолжают вести активный образ жизни.

Как уточнили агентству в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в начале октября в регионе наблюдалось потепление. Прогноз на начало ноября пока давать рано, отметили специалисты.

В Восточной Сибири сложилась сложная обстановка с выходом медведей к населенным пунктам. Всего в России от нападений этих животных за последние месяцы 2026 года погибли по меньшей мере 27 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты столичного департамента природопользования в ходе регулярного мониторинга природных территорий не обнаружили медведей в черте Москвы. При этом по стране с весны зафиксировали не менее 26 смертельных нападений этих хищников на людей.

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